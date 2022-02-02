В Казани количество вендинговых автоматов с печатной продукцией вырастет до 17 штук

В 2022 году планируется увеличить количество вендинговых автоматов до 17 штук. Об итогах работы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в 2021 году и задачах на 2022 год на расширенном заседании рассказал руководитель ведомства Айдар Салимгараев.

По словам спикера, первый вендинговый автомат был установлен в Казани два года назад. «В этом году планируется довести их число до 17. Сравнительный анализ показал, что один автомат продает издания в 4 раза больше, чем киоск», — отметил руководитель РА «Татмедиа».

За прошлый год прямые продажи изданий медиахолдинга выросли на 17%. Издания продаются в 312 торговых точках. В 60 почтовых отделениях установлены стойки с печатной продукцией. В результате продажи в этих почтовых отделениях выросли на 78%. В этом году планируется разместить стойки еще в 40 почтовых отделениях республики.

Печатную продукцию также можно купить на всех маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries, KazanExpress, Яндекс.Маркет.

В этом году также начато сотрудничество с торговыми сетями и почтовыми отделениями Башкортостана. Татарстанские газеты и журналы уже присутствуют в 162 торговых точках Башкортостана и в 240 почтовых отделениях. Через розничные сети Башкортостана продано более 5 тыс. экземпляров продукции.