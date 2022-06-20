В Казани количество самозанятых выросло до 67 тыс. человек

В Казани к июню этого года количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), а также самозанятых выросло до 148,5 тыс. — это на 28,1 тыс. (23%) больше, чем в июне прошлого года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила первый заместитель председателя городского Комитета экономического развития Гузель Мингазова.

По словам докладчика, пандемия коронавируса определила тренды трансформации экономики. Несмотря на все испытания, в Казани фиксируется стабильное увеличение предпринимателей и самозанятых лиц.

«Наибольший рост — на 24,9 тыс., или 60% — зафиксирован среди самозанятых. Их количество выросло до 67 тыс. Количество субъектов МСБ за год увеличилось на 3,3 тыс., или 4,2% — до 81,7 тыс. Из них более 36 тыс. — это индивидуальные предприниматели, 44,5 тыс. — малые и микропредприятия и 195 — средние предприятия. Положительная динамика свидетельствует о росте предпринимательской активности в городской экономике», — отметила чиновник.

Малый бизнес Казани представлен преимущественно в отраслях торговли и общественного питания — это примерно 50% всего сектора. Малые предприятия работают также в строительстве, обрабатывающих производствах, транспорте и других отраслях.

Самозанятые за четыре месяца этого года перечислили в городской бюджет 93,6 млн рублей налога на профессиональный доход. По итогам I квартала зафиксирован рост налоговых платежей и от субъектов МСБ — налоги в городской бюджет поступили на сумму 1,5 млрд рублей, что на 100 млн рублей больше, чем годом ранее. Доля налоговых поступлений от МСБ в городском бюджете составила 45%.