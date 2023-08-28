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Экономика 28 августа 2023 12:27

В Казани количество пострадавших и погибших в ДТП за пять лет сократилось на треть

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За прошедшие пять лет в Казани число пострадавших в ДТП сократилось на 31%, а погибших – на 36%. Таких результатов удалось достичь благодаря комплексу мер по безопасности, принимаемых властями города. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Среди принимаемых мер Шакиров назвал отмену левых поворотов с 30 ключевых участков, создание единого парковочного пространства, временные ограничение по въезду грузового транспорта в центр города и специальные полосы общественного транспорта.

При этом он добавил, что уровень автомобилизации в столице Татарстана за пять лет вырос на 8%.

#ДТП #Казань #Деловой понедельник
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