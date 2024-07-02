В Казани количество безработных уменьшилось до 1378 человек

По итогам января-июня 2024-го уровень безработицы в Казани составил 0,21%. Официально в столице РТ числится 1378 человек без работы. Это на 778 человек меньше, чем было в начале года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как сказал директор центра занятости населения города Тимур Муллин, сотрудники ЦЗН помогли трудоустроить 1,4 тыс. жителей Казани за последние шесть месяцев. При этом статистика показала, что, выбирая работу, соискатели ориентируются на гибкий график и возможность получать профессиональное обучение, повышать квалификацию и работать удаленно.

На данный момент в базе ЦЗН города числится свыше 13 тыс. вакансий. Самые востребованные специальности у местных соискателей: администратор, менеджер по персоналу или по продажам, бухгалтер, водитель, диспетчер, инженер, экономист, юрист, а также работа из категории «без опыта/студенты».