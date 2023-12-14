В Казани количество безработных граждан с начала года снизилось

В Казани по итогам 10 месяцев 2023 года насчитывается 2156 безработных граждан. Такие данные привел замруководителя исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров во время заседания Казгордумы. Для сравнения: в 2022 году в городе числилось 3178 жителей без работы.

Согласно показанной на заседании статистике, по итогам 2023-го в Казани должно числиться 2450 безработных граждан, а 2024/26 годах – 2,3 тыс. человек.

«В прогнозном периоде ситуация на рынке труда в результате реализации мероприятий по содействию занятости будет уравновешенной. Массового высвобождения рабочей силы в прогнозируемом периоде не предполагается», – подчеркнул спикер.

Он также добавил, что развитие действующих производств, активная политика занятости населения позволит поддерживать уровень регистрируемой безработицы на уровне 0,35% от численности экономически активного населения ежегодно.