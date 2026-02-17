В Казани ко Дню защитника Отечества откроется выставка «Облака»

Асхат Макраев "Юные фотографы", 2026 г. Холст. масло, 60х90см.

В Казани, в Штабе общественной поддержки 18 февраля откроется выставка картин и фотографий «Облака». Презентация экспозиции начнется в 16.00 по адресу: улица Карла Маркса, 31/7. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.

Выставка приурочена ко Дню защитника Отечества. Художники предлагают зрителям по-новому взглянуть на привычные небесные пейзажи – как на источник образов, воспоминаний и художественных ассоциаций.

Лада Аюдаг. В Благовещение с Мадонной Рафаэля. 2023. Холст на карт. Масло, 39,5х34,5b - копия

Автобиографическую работу представит Марина Абрамова. В произведении Лады Аюдаг среди облаков появляется фантастический сюжет с летающей тарелкой и голубем, несущим благую весть Мадонне Рафаэля.

Проект памятника трем мушкетерам по мотивам произведений Александра Дюма покажет Дина Лебедева – композиция подчеркнута «облаками мечты».

Дина Лебедева «Проект памятника А .Дюма в Казани. Три мушкетёра.» Холст, акрил , 50х60 см.

Художники Асхат Макраев и Светлана Тимофеева, отмечающие в этом году юбилей своей семьи, представят работы с образами детей, любующихся самолетом, и пейзаж с Шереметьевским замком в поселке Юрино.

Картины Гульчачак Ахметсалиховой, Татьяны Шаталиной, Людмилы Поповой и Елены Дильмеевой, вдохновленные родными просторами, перекликаются с рисунками воспитанников изостудии «Простор».

Гульчачак Ахметсалихова."Мирное небо", 2026г.Холст, масло, 40×40см

Отдельную часть экспозиции составят оригинальные фотографии коллекции облаков молодой фотохудожницы Венеры Зариповой.

На открытии выставки казанские поэты прочтут стихи, посвященные теме неба и облаков.

Светлана Тимофеева "Замок Шереметьева" 2026 г., Холст, масло. 60х90 см.