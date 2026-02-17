В Казани ко Дню защитника Отечества откроется выставка «Облака»
В Казани, в Штабе общественной поддержки 18 февраля откроется выставка картин и фотографий «Облака». Презентация экспозиции начнется в 16.00 по адресу: улица Карла Маркса, 31/7. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.
Выставка приурочена ко Дню защитника Отечества. Художники предлагают зрителям по-новому взглянуть на привычные небесные пейзажи – как на источник образов, воспоминаний и художественных ассоциаций.
Автобиографическую работу представит Марина Абрамова. В произведении Лады Аюдаг среди облаков появляется фантастический сюжет с летающей тарелкой и голубем, несущим благую весть Мадонне Рафаэля.
Проект памятника трем мушкетерам по мотивам произведений Александра Дюма покажет Дина Лебедева – композиция подчеркнута «облаками мечты».
Художники Асхат Макраев и Светлана Тимофеева, отмечающие в этом году юбилей своей семьи, представят работы с образами детей, любующихся самолетом, и пейзаж с Шереметьевским замком в поселке Юрино.
Картины Гульчачак Ахметсалиховой, Татьяны Шаталиной, Людмилы Поповой и Елены Дильмеевой, вдохновленные родными просторами, перекликаются с рисунками воспитанников изостудии «Простор».
Отдельную часть экспозиции составят оригинальные фотографии коллекции облаков молодой фотохудожницы Венеры Зариповой.
На открытии выставки казанские поэты прочтут стихи, посвященные теме неба и облаков.
Фото предоставлены Ладой Аюдаг.