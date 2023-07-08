В Казани ко Дню семьи устроили «Праздник родословной»

фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

На улице Каюма Насыри в Казани прошел ежегодный «Шәҗәрә бәйрәме» — «Праздник родословной». Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля. Фестиваль проводится с целью пропаганды семейных ценностей.

На главной сцене праздника состоялся концерт с участием самодеятельных коллективов и известных артистов. Открыл фестиваль этно-певец, представитель татар Китая Базарбай Бикчантаев.

Также в программе фестиваля — презентации татарских династий, показ детской и мусульманской коллекций одежды и другие мероприятия, нацеленные на ознакомление с семейными ценностями. Также запланирован показ семейного фильма от объединения «Татаркино».

фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Гостям праздника также представили «Древо памяти» — символ праздника. О различных образцах родословных участникам мероприятия рассказали художник Назип Наккаш, историк Рашит Ашимов и другие.

В рамках фестиваля на улице Каюма Насыри работают халяль-маркет, мастер-классы для детей и взрослых, зона спорта и патриотического воспитания, фуд-корт.