В Казани ко дню рождения Тукая подготовили обширную программу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Скоро, 26 апреля, исполнится 138 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В Казани к этой дате запланировали целый ряд тематических мероприятий, рассказала на деловом понедельник заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

На 15 апреля в городе намечен очередной семинар из цикла «Эффективные методы преподавания языка» для учителей татарского языка и литературы. В качестве спикера выступит переводчик, полиглот, доктор филологических наук, профессор Института русского языка РУДН имени П. Лумумбы Алексей Арзамасов .

. 16 и 17 апреля Молодежный центр имени А. Гайдара примет ежегодный фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз».

26 апреля пройдет торжественное возложение цветов к памятнику Габдуллы Тукая на улице Пушкина.

В тот же день, 26 апреля, в ДК имени Саид-Галиева состоится театрализованное представление «Вселенная Апуша» по биографии и мотивам произведений поэта.

28 апреля в Культурном центре «Московский» зрителей ждет концертная программа с элементами лектория от оркестра Айдара Ниязова «Солисты Казани».

«Солисты Казани». С 23 по 28 апреля в столице Татарстана будет проходить межбиблиотечный фестиваль «Казанские вечера» с викторинами, выставками и литературными часами.

Кроме того, в месяц родного языка серия мероприятий пройдет во всех учреждениях образования и культуры. Литературно-музыкальные вечера, посвященные дню рождения Габдуллы Тукая, запланированы в музее Амира Мазитова, домах культуры «Нагорный», «Северный», «Красная Горка», «Кадышево», «Сайдаш», «Залесный», ДК Железнодорожников и КДК имени Ленина.

В апреле также стартует новый бесплатный курс делового татарского языка. Всего на этот год запланировано четыре курса, два из которых пройдут для всех желающих летом и осенью.

«Продолжается совместная работа с „Татармультфильмом“ над новыми выпусками анимационных роликов „Әминә“. На официальных каналах мэрии размещены первые пять работ с татарскими песнями для детей младшего возраста. На данный момент ролики набрали более 6 тыс. просмотров на YouTube и более 18 тыс. во „ВКонтакте“», — добавила Гузель Сагитова.

Продолжается прием заявок на III конкурс «Үз телем», по итогам которого определят лучшие проекты по изучению татарского языка. Победители разделят между собой призовой фонд в 2 млн рублей.

Помимо этого, сейчас определяют место проведения ежегодной акции «Мин татарча сөйләшәм».