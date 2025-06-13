В Казани ко Дню России приурочили вечер русской гитарной музыки

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В казанском музее Евгения Боратынского состоялся вечер русской гитарной музыки, приуроченный ко Дню России. Организаторы продолжили сложившуюся традицию мероприятий, посвященных русской музыкальной культуре.

«Особое место в нашей культуре принадлежит гитаре – инструменту, который звучал в аристократических салонах XIX века и продолжает вдохновлять музыкантов сегодня. В программе концерта – произведения, соединяющие классические традиции с современным звучанием», – заметил организатор и ведущий события – заслуженный артист РТ, доцент Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова Айнур Бегутов.

Наследие выдающихся композиторов-гитаристов является значимой частью русской музыкальной культуры. В XIX веке гитара превратилась в любимый инструмент представителей высшего общества, деятелей искусства и сценических исполнителей. Композиторы сочиняли музыку для гитары, вдохновляясь популярными романтическими мелодиями, народными напевами и известными оперными ариями.

«Очень понравился концерт! Как будто побывала в прошлом, но с современным звучанием. Особенно запомнились старинные мелодии – такие душевные. Музыканты играли с душой, видно, что любят свое дело. Спасибо за такой теплый вечер! Обязательно приду еще – здесь действительно чувствуется настоящая русская культура», – поделилась впечатлениями одна из посетительниц мероприятия – Анна Жильцова.

На концерте прозвучали произведения для русской семиструнной гитары Михаила Высотского (1791–1837), Валериана Русанова (1866–1918), Василия Саренко (1814–1881), Сергея Руднева (родился в 1955), Сергея Орехова (1935–1998), Игоря Матвиенко (родился в 1960) и Никиты Богословского (1913–2004). Их исполнили студенты Айнура Бегутова: Роман Валиев, Даниил Меженцев, Кирилл Стребков, Виктория Беглярова и Юлия Тимофеева.

Рабия Мамедова,

Кира Шаталина