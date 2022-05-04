В Казани ко Дню Победы пройдет футбольный турнир между командами девяти народов и диаспор

Футбольный турнир «Кубок дружбы народов» пройдет в Казани в преддверии Дня Победы, 6 мая. На нем будут представлены 15 команд, представляющих коренные народы и национальные диаспоры, проживающие в Татарстане. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат Государственной Думы РФ Амир Хамитов.

«Главные цели „Кубка Дружбы Народов“ — это укрепление гражданского единства, популяризация и развитие спорта и здорового образа жизни в целом и, конечно, гармонизация межнациональных отношений. Уверен: никакие различия между нами не помешают атмосфере дружбы и товарищества, которая будет царить здесь в эти дни», — заявил собеседник агентства.

На турнир заявлено более 15 команд, которые представляют такие проживающие в Татарстане этносы, как татары, русские, чуваши, марийцы, азербайджанцы, казахи, таджики и узбеки, а также проживающих в республике граждан африканских стран.

Турнир приурочен ко Дню Победы, он состоится 6 мая на Казанском ипподроме. Состязания начнутся в 10 часов утра.