news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
4 мая 2022  14:16
Арсений Каримов

В Казани ко Дню Победы пройдет футбольный турнир между командами девяти народов и диаспор

news_top_970_100

Футбольный турнир «Кубок дружбы народов» пройдет в Казани в преддверии Дня Победы, 6 мая. На нем будут представлены 15 команд, представляющих коренные народы и национальные диаспоры, проживающие в Татарстане. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат Государственной Думы РФ Амир Хамитов.

«Главные цели „Кубка Дружбы Народов“ — это укрепление гражданского единства, популяризация и развитие спорта и здорового образа жизни в целом и, конечно, гармонизация межнациональных отношений. Уверен: никакие различия между нами не помешают атмосфере дружбы и товарищества, которая будет царить здесь в эти дни», — заявил собеседник агентства.

На турнир заявлено более 15 команд, которые представляют такие проживающие в Татарстане этносы, как татары, русские, чуваши, марийцы, азербайджанцы, казахи, таджики и узбеки, а также проживающих в республике граждан африканских стран.

Турнир приурочен ко Дню Победы, он состоится 6 мая на Казанском ипподроме. Состязания начнутся в 10 часов утра.

#футбол #день победы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100