В Казани КНИТУ-КАИ до конца года отремонтирует Инженерный лицей

В Казани до конца 2022 года планируется отремонтировать Инженерный лицей за счет внебюджетных средств. КНИТУ-КАИ выделяет на эти цели свыше 3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки по данному тендеру принимаются до 18 октября. Заказчиком выступило ФГБОУ «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ».

Инженерный лицей расположен по адресу Гагарина, 8. Начальная цена контракта 3 млн 82 тыс. 79 рублей.