В Казани клезмерский ансамбль «Симха» даст концерт памяти Леонида Сонца

В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева выступит клезмерский ансамбль «Симха». Концертная программа будет посвящена памяти основателя ансамбля — известного скрипача Леонида Сонца. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель группы Эдуард Туманский.

«В концерте прозвучат произведения, к которым Леонид Сонц питал особые чувства. Программа будет выстроена так, что перед слушателями развернется ретроспектива репертуара, набранного ансамблем со дня основания», — рассказал Туманский.

По словам музыканта, «Симха» был первым коллективом в России, который возродил аутентичное исполнение клезмерской музыки.

Концерт-посвящение носит подзаголовок «Его любимые мелодии и песни. Новые лица». В программу войдут как классические, так и джазовые произведения, песни на идиш и иврите, а также клезмерская музыка.

В этот вечер вместе с ансамблем выступят Анна Сахарова, Ольга Заславская, вокальный дуэт G.Q. Кроме того, ожидается участие дочери Леонида Сонца Евгении и его внука Леонида. Солистом программы станет Эдуард Туманский.

Клезмерский ансамбль «Симха» (в переводе — «радость») был создан в 1989 году. Основателем коллектива стал Леонид Сонц — скрипач, солист оркестра Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля и Государственного симфонического оркестра Татарстана. Именно он был тем, кто стоял у истоков возрождения интереса к еврейской культуре не только в Татарстане, но и в России: благодаря его усилиям в Казани появился культурный центр «Менора», а 25 лет назад общине было возвращено здание синагоги.

За время своего существования коллектив дал более двух тысяч концертов в России, Европе, Америке, Австралии, на Ближнем Востоке, становился участником множества как российских, так и зарубежных фестивалей.

Концерт состоится 24 октября в 17.00.