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Новости Татарстана и Казани
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В Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась у перекрестка
Сегодня рано утром на Патриса Лумумбы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 39-летний водитель Kia Optima превысил скорость и врезался в Hyundai Solaris, который стоял перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения Kia опрокинулась на бок.
В итоге пострадал 29-летний пассажир Kia, после оказания медицинской помощи его отпустили из больницы.
Проводится административное расследование.
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