В Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась у перекрестка

Сегодня рано утром на Патриса Лумумбы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 39-летний водитель Kia Optima превысил скорость и врезался в Hyundai Solaris, который стоял перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения Kia опрокинулась на бок.

В итоге пострадал 29-летний пассажир Kia, после оказания медицинской помощи его отпустили из больницы.

Проводится административное расследование.