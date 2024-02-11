news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 февраля 2024 12:31

В Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась у перекрестка

Скопировать ссылку

Сегодня рано утром на Патриса Лумумбы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 39-летний водитель Kia Optima превысил скорость и врезался в Hyundai Solaris, который стоял перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения Kia опрокинулась на бок.

В итоге пострадал 29-летний пассажир Kia, после оказания медицинской помощи его отпустили из больницы.

Проводится административное расследование.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2