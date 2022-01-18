В Казани капремонт лагеря «Молодая гвардия» завершится к 2023 году

Капремонт спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия» планируется завершить к 2023 году. Сейчас здесь идет строительство 14 современных корпусов, спортивных площадок и обновление большой столовой, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

После ремонта лагерь сможет принимать до 28 детей за смену. Это одно из старейших таких учреждений в Казани. «Молодая гвардия» был построен в 1932 году, и последний раз ремонт проходил здесь уже 60 лет назад.

Как рассказал начальник лагеря Алексей Кузин, лагерь располагается в лесу, поэтому работы проводятся так, чтобы не повредить ни одно из деревьев, растущих на его территории.

Одной из самых сложных работ, предстоящих строителям, станет подвод всех коммуникаций и утепление четырех корпусов, в которых дети смогут отдыхать даже зимой. Еще один корпус планируется отвести под музей.

После ремонта лагерь начнет принимать юных футболистов, баскетболистов, легкоатлетов и других спортсменов. Для их занятий здесь создадут новое футбольное поле, беговые дорожки, крытую спортплощадку, комплекс душевых с саунами.

«Нам осталось достроить клуб, медицинский пункт, КПП и завершить работы на некоторых площадках», — отметил директор подрядной организации ООО «Ремонтстройсервис» Миннегарай Насибуллин.

Этим летом в спортивных лагерях Казани отдохнули около 30 тыс. детей. Когда ремонт четырех муниципальных лагерей завершится, их пропускная способность повысится на 50-75%.