В Казани капитально отремонтируют стадион «Ак Барс Арена»

В Казани планируется провести капитальный ремонт футбольного стадиона «Ак Барс Арена». Положительное заключение на проектную документацию 45-тысячной арены выдал казанский филиал Главгосэкспертизы России.

Стоит отметить, что большая часть средств будет направлена на капремонт в южной части «Ак Барс Арены». Подрядчику необходимо осуществить восстановление ливневой канализации, замену кровли и изоляцию ливневых труб на северных и южных трибунах. Кроме того, на стадионе восстановят огнезащитное покрытие металлоконструкций и проведут иные необходимые работы.

В роли технического заказчика и генерального проектировщика выступила ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о том, что сезон 2022/23 Футбольной национальной лиги казанский клуб проведет на стадионе «Ак Барс Арена».