В Казани капитально отремонтируют Дворец спорта за 147 млн рублей

На капитальный ремонт Дворца спорта в Казани из бюджета Татарстана направят свыше 147 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику предстоит отремонтировать само здание, заменить внутренние инженерные коммуникации, а также приобрести и установить оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 13 марта этого года. Ремонт должен быть закончен не позднее начала декабря 2023 года.

Дворец спорта расположен в центре города по адресу: улица Московская, 1. Здание представляет собой ледовое спортивное сооружение, обеспечивающее круглогодичную работу катков, на которых проводятся тренировки и культурно-спортивные мероприятия международного и российского уровней.