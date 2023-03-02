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В Казани капитально отремонтируют Дворец спорта за 147 млн рублей
На капитальный ремонт Дворца спорта в Казани из бюджета Татарстана направят свыше 147 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчику предстоит отремонтировать само здание, заменить внутренние инженерные коммуникации, а также приобрести и установить оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь.
Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 13 марта этого года. Ремонт должен быть закончен не позднее начала декабря 2023 года.
Дворец спорта расположен в центре города по адресу: улица Московская, 1. Здание представляет собой ледовое спортивное сооружение, обеспечивающее круглогодичную работу катков, на которых проводятся тренировки и культурно-спортивные мероприятия международного и российского уровней.
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