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В Казани капитально отремонтируют дом на улице Товарищеская
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В Казани в доме №42 по улице Товарищеская проведут капитальный ремонт в 2024 году.
Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии столицы РТ, работы проведут в соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капремонта.
Уточняется, что ремонт коснется внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, а также предусмотрена разработка ПСД и технадзор.
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