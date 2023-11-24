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Общество 24 ноября 2023 11:03

В Казани капитально отремонтируют дом на улице Товарищеская

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В Казани в доме №42 по улице Товарищеская проведут капитальный ремонт в 2024 году.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии столицы РТ, работы проведут в соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капремонта.

Уточняется, что ремонт коснется внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, а также предусмотрена разработка ПСД и технадзор.

#дома #Казань #капремонт
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