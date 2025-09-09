В Казани капитально отремонтирован участок дороги по улице Марселя Салимжанова

В Вахитовском районе столицы Татарстана капитально отремонтирован участок дороги протяженностью 1,76 километра по улице Марселя Салимжанова. Капремонт выполнен по программе дорожных работ, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На объекте дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Рабочие также установили бортовой камень.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в этом году стартовала программа по модернизации дорожно-уличной сети во всех муниципальных образованиях республики», – напомнили в ведомстве.