В Казани KAIYI отправили на штрафстоянку за долг владельца в 150 тысяч

Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани

В Казани арестовали автомобиль марки KAIYI. У владельца иномарки накопился долг свыше 150 тысяч рублей. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, эвакуатор отвез машину на спецстоянку.

Арест был произведен во время совместного рейда ГАИ и ГУФССП России по РТ. Как отмечают правоохранители, девять водителей, в отличие от владельца KAIYI, решили сразу полностью погасить долг.

Во время рейда была задействована автоматизированная система «Паутина». Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет в режиме реального времени вычислять в транспортном потоке машины, принадлежащие неплательщикам.