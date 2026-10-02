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Происшествия 2 октября 2026 14:25

В Казани KAIYI отправили на штрафстоянку за долг владельца в 150 тысяч

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В Казани KAIYI отправили на штрафстоянку за долг владельца в 150 тысяч
Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани

В Казани арестовали автомобиль марки KAIYI. У владельца иномарки накопился долг свыше 150 тысяч рублей. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, эвакуатор отвез машину на спецстоянку.

Арест был произведен во время совместного рейда ГАИ и ГУФССП России по РТ. Как отмечают правоохранители, девять водителей, в отличие от владельца KAIYI, решили сразу полностью погасить долг.

Во время рейда была задействована автоматизированная система «Паутина». Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет в режиме реального времени вычислять в транспортном потоке машины, принадлежащие неплательщикам.

#арест авто #арест автомобиля #госавтоинспекции казани #приставы татарстана
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