Экономика 24 ноября 2025 13:50

В Казани к зиме подготовят 105 мест для катания на коньках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зимой в Казани будет организовано 105 мест для катания на коньках. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.

«На пороге долгожданная пора зимних видов спорта. Зима в Казани – это время больших спортивных событий», – заявил Гарипов.

Он отметил, что совсем скоро стартует сезон массовых катаний на коньках. «На стадионе «Трудовые резервы» уже готовятся к заливке льда, а на стадионе «Ракета» в Дербышках уже вовсю тренируются будущие чемпионы», – заявил глава комитета.

Гарипов добавил, что 26 ноября на обновленном стадионе «Ракета» пройдет первый домашний чемпионат России по хоккею с мячом.

Он также отметил, что на протяжении всего зимнего сезона в Казани будут проходить многочисленные соревнования по лыжному спорту, хоккею, конькобежному спорту и многим другим зимним дисциплинам.

