В Казани к саммиту БРИКС появятся первые фотолюминесцентные муралы

К саммиту БРИКС в Приволжском и Вахитовском районах появятся 5 новых граффити на подпорных стенах и столбах, рассказал глава администрации Альберт Салихов.

«В том числе планируем создать первые в Казани фотолюминесцентные муралы», – отметил он.

Салихов также напомнил, что к «Играм будущего» в двух районах уже появились граффити на ул.Вишневского, Тихомирнова, а также семейный мурал-диптих на ул.Б.Касимовых.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Приволжском и Вахитовском районах запланирован капремонт в 37 МКД, а в рамках подготовки к саммиту БРИКС будет отремонтирован фасад 31 дома, из них 6 объектов культурного наследия.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). В церемонии открытия, напомним, ожидается участие Президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.