В Казани к Новому году украсили 148 автобусов, троллейбусов и трамваев

В преддверии Нового года транспортные предприятия столицы Татарстана украсили 148 автобусов, троллейбусов и трамваев, а также поезда и станции метрополитена праздничной атрибутикой. Об этом сообщил председатель городского Комитета по транспорту Амир Сафин на деловом понедельнике в мэрии.

«Для создания праздничного настроения в преддверии Нового года транспортные предприятия города Казани украсили подвижной состав и станции метрополитена праздничной атрибутикой. Всего украшено порядка 148 единиц транспорта, а через автоинформаторы в салонах транспортных средств звучат поздравления», — отметил докладчик.

Сафин также добавил, что по результатам впервые организованной акции «Стань новогодним голосом в казанском автобусе», в автобусах маршрутов №45 и 46 из автоинформаторов теперь звучат поздравления, озвученные победителями конкурса.