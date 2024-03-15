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В Казани к лету отремонтируют подземный переход на ул.Саид-Галиева
В Казани стартовали ремонтные работы в подземном переходе на улице Саид-Галиева. Завершить их планируют уже к началу летнего сезона, сообщает в своем телеграм-канале администрация Вахитовского и Приволжского районов города.
Переход был построен в 1972 году и находится рядом с вокзалом.
В настоящее время рабочие приступили к демонтажу существующих элементов. Затем они заменят здесь освещение и электроснабжение, проведут ремонт лестниц, покроют пол плиткой, заменят покрытие потолка, оштукатурят и покрасят стены, обновят входные группы и проведут ряд других работ.
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