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В Казани к 95-летию Айтматова пройдет показ фильма, снимавшийся в Татарстане
В Казани, в Доме татарской книги, 12 декабря пройдет вечер, посвященный 95-летию писателя Чингиза Айтматова, творчество которого является достоянием не только киргизской и русской литературы, но и всемирной.
Он писал свои произведения на киргизском и русском языках. Несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию. Его произведения нередко экранизировались, а фильм по повести «Белый пароход» был показан на международных кинофестивалях в Берлине и Венеции.
На встрече пройдет показ документального фильма «Мир Айтматова», снятый в 2018 году киргизским режиссером Бакытом Карагуловым. Съемки проходили в Казани и Кукморском районе РТ, в родовом селе дедушки писателя по материнской линии.
Вечер состоится в 17 часов по адресу: Казань, ул. Островского, 15, Музей истории татарской литературы и мемориальной квартиры Шарифа Камала. Вход свободный.
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