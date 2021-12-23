В Казани к 2025 году может появиться водная арена наподобие Etihad Аrena в ОАЭ

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В Казани к чемпионату мира по плаванию на короткой воде планируют построить спортивный объект по примеру Etihad Аrena в ОАЭ, где совсем недавно прошли аналогичные соревнования, но с поправкой на российский климат. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Недавно завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби. Он прошел на Etihad Аrena. Это были первые такие крупные соревнования для многофункциональной арены на 17 тыс. зрителей. К чемпионату мира 2025 года мы хотим реализовать подобный проект. Думаю, что к этим планам мы вернемся в начале следующего года. У нас есть несколько вариантов размещения этого объекта. Нужно понимать, что в Казани будет другая концепция стройки, потому что у нас другие климатические нагрузки», — отметил Леонов.

Еще одним проектом, который хотят реализовать к чемпионату мира 2025 года в Казани, стал центр хай-дайвинга, где также будет установлено оборудование и для прыжков в воду, там можно будет проводить соревнования по синхронному плаванию и водному поло. По нему Минспорта РТ уже находится на стадии предпроектных работ.