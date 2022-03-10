В Казани к 2023 году завершится первый этап реконструкции очистных сооружений

В Казани впервые с 1974 года проводится масштабный капитальный ремонт биологических очистных сооружений. Первый этап работ планируется завершить к началу следующего года, второй будет проводиться в 2023-2024 годах. О том, какие работы планируется провести и как обновление БОСК повлияет на жизнь горожан, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Работы ведутся по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», а также региональной программы по строительству и реконструкции очистных сооружений.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший объект, обновление очистных сооружений поможет развитию города, возведению жилья и промпредприятий. Он напомнил, что сейчас БОСК обрабатывают 450 тысяч куб. метров сточных вод, которые после очистки попадают обратно в Волгу.

«После реализации проекта мы сможем принимать и очищать 650 тыс. кубических метров канализационных вод ежесуточно, — подчеркнул он. — Это важно для развития города, подключения к сетям канализации новых объектов, таких как многоквартирные и частные дома, образовательные и медицинские учреждения, промышленные предприятия и другие».

Первый этап работ планируется завершить уже к началу следующего года. В рамках него здесь будет проведена реконструкция воздуходувной станции, песколовки второй очереди, четырех первичных и шесть вторичных отстойников, а также четырех аэротенков.

К настоящему моменту уже завершено строительство двух аэротенков и двух вторичных отстойников, канала очищенных стоков, пяти иловых насосных станций, здания обезвоживания песка, трансформаторной подстанции и других объектов. Данные изменения значительно улучшат качество очистки сточных вод.

Второй этап реконструкции будет проведен в течение 2023-2024 годов. За это время будет реконструировано здание решетки №1, песколовка первой очереди, восемь первичных отстойников, семь аэротенков, восемь вторичных отстойников и проведены другие виды работ.

Также в ходе осмотра обсуждались вопросы импортозамещения в условиях санкций.

В заключение мэр Казани напомнил, что в непосредственной близости к Волге живут свыше 60 млн человек, поэтому состояние воды в реке повлияет не только на жизнь и здоровье казанцев, но и других городов и регионов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.