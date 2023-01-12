В Казани к 150-летию Шаляпина кроме фестиваля оперы пройдут концерты солистов России

В Казани, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева, в этом году в дни Шаляпинского фестиваля пройдет серия концертов солистов оперы известных театров России (1, 4, 18 и 22 февраля). Как и XLI Международный оперный фестиваль, они будут приурочены к 150-летию всемирно известного баса Федора Шаляпина.

«Программа концертов продумана и составлена так, чтобы она не накладывалась на дни спектаклей самого Шаляпинского фестиваля. Так что особенно активные зрители при желании смогут попасть и на концерты, и на спектакли. А с концертами выступят, например, солист театра „Новая Опера“, приглашенный солист LaScala Ярослав Абаимов, солист театра „Санктъ-Петербургъ Опера“ Владимир Целебровский, также солист театра „Новая Опера“, приглашенный солист Большого театра Алексей Тихомиров и солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Юбилейную дату со дня рождения известнейшего русского голоса прошлого поклонники его таланта и исследователи творчества и биографии отметят 13 февраля. Фестиваль имени Шаляпина будет проходить в этом году с 30 января по 28 февраля. В театре состоятся десять спектаклей и два гала-концерта. Помимо Шаляпинского фестиваля к юбилейной дате подготовлены отдельные концертная и просветительская программы — цикл мероприятий «К 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина».

В Казанской ратуше 2 февраля впервые состоится литературно-музыкальный спектакль «Два огромных человека. Шаляпин и Горький». Сценарий спектакля, созданный московской журналисткой и музыковедом Ольгой Русановой, основан на материалах книг Шаляпина и его переписки. В роли Шаляпина выступит Алексей Тихомиров, в роли Горького — артист Качаловского театра Иван Крушин. Режиссер спектакля — Ляйсан Сафаргулова из Уфы. Зал Казанской ратуши, подчеркивают организаторы, был выбран для показа спектакля неслучайно: в этом зале (в XIX и начале XX веков — зал Дворянского собрания) сам Федор Шаляпин выступал с концертами, приезжая в Казань на гастроли.

Цикл мероприятий «К 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина» проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.