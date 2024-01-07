Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани к 150-летию археолога и художника Николая Рериха пройдет кинопоказ
К 150-летию русского писателя, художника и археолога Николая Рериха в Казани, в кинотеатре «МИР», пройдет показ второго документального фильма «Сквозь времена и пространства». Об этом сообщается в телеграм-канале Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.
Фильм расскажет о Центрально-Азиатской экспедиции Рериха, состоявшейся в 1924-1928 годы. Отмечается, что мероприятие состоится 24 января, начало в 14 часов. Вход бесплатный, регистрация билетов начнется завтра, 8 января, на сайте кинотеатра.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»