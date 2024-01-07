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Культура 7 января 2024 19:03

В Казани к 150-летию археолога и художника Николая Рериха пройдет кинопоказ

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К 150-летию русского писателя, художника и археолога Николая Рериха в Казани, в кинотеатре «МИР», пройдет показ второго документального фильма «Сквозь времена и пространства». Об этом сообщается в телеграм-канале Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.

Фильм расскажет о Центрально-Азиатской экспедиции Рериха, состоявшейся в 1924-1928 годы. Отмечается, что мероприятие состоится 24 января, начало в 14 часов. Вход бесплатный, регистрация билетов начнется завтра, 8 января, на сайте кинотеатра.

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