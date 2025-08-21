В Казани к 1020-летию города откроется выставка «Дивное место… в мире этот город Казань»

Фото: пресс-служба Управления культуры Исполкома Казани

Выставка «Дивное место… в мире этот город Казань», приуроченная к юбилейной дате – 1020-летию со дня основания города, – представит отдельные страницы истории Казани и продемонстрирует уникальные экспонаты из собрания Музейного комплекса столицы Татарстана. Выставка откроется 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры Исполкома Казани.

Экспозиция объединяет памятники и раритеты, отражающие величие народа и мастерство его создателей. Посетители смогут увидеть археологические находки, памятники древнего прикладного искусства, документы, нумизматические и этнографические материалы, а также произведения современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Среди ключевых экспонатов выставки – копия-реконструкция трона казанских ханов, парсуна «Сююмбике с сыном Утямыш Гиреем», написанная неизвестным художником XVII века, и знаменитый казан-котел XV века, поднятый со дна озера Кабан. Уникальные археологические артефакты периода Казанского ханства – кресало в виде дракончика, булава, поясная застежка и кистень – также займут достойное место в экспозиции.

Художественный раздел выставки включает живопись и графику современных мастеров Татарстана – Баки Урманче, М. Усманова, Ф. Халикова, Р. Загидуллина, Н. Хазиахметова и других. В своих произведениях художники выступают как исследователи, обращающиеся к истории и архитектурному наследию столицы Татарстана.

Их работы охватывают разные эпохи, стили и настроения – от классических городских пейзажей до авангардных композиций. Казань предстает в них как многогранный образ, где переплетаются история, повседневность и творческие поиски.

Отдельный раздел экспозиции посвящен традиционным ремеслам Казани. Здесь представлены изысканные изделия золотошвейного искусства, образцы кожаной мозаики XX–XXI веков, а также уникальные вышивки, которыми украшали одежду, предметы быта и обрядовые вещи. Вышивка демонстрирует преемственность традиций и эстетическое своеобразие народных промыслов.

В целом выставка объединяет около 130 экспонатов и открывает новый этап в культурной жизни Казани, способствуя сохранению и возрождению богатых художественных традиций древнего города.