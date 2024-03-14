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Общество 14 марта 2024 09:55

В Казани изымут участок для строительства дороги по улице Миннуллина

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Для строительства дороги по улице Туфана Миннуллина в Казани изымут участок земли в Вахитовском районе. Информация размещена в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома стоолицы Татарстана.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества», — отмечается в тексте.

Решение принято относительно участка площадью 620 квадратных метров по улице Хади Такташа, №75 и недвижимости площадью 136,5 кв. метра.

#изъятие #строительство дорог
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