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В Казани изымут участок для строительства дороги по улице Миннуллина
Для строительства дороги по улице Туфана Миннуллина в Казани изымут участок земли в Вахитовском районе. Информация размещена в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома стоолицы Татарстана.
«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества», — отмечается в тексте.
Решение принято относительно участка площадью 620 квадратных метров по улице Хади Такташа, №75 и недвижимости площадью 136,5 кв. метра.
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