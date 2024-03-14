В Казани изымут участок для строительства дороги по улице Миннуллина

Для строительства дороги по улице Туфана Миннуллина в Казани изымут участок земли в Вахитовском районе. Информация размещена в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома стоолицы Татарстана.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества», — отмечается в тексте.

Решение принято относительно участка площадью 620 квадратных метров по улице Хади Такташа, №75 и недвижимости площадью 136,5 кв. метра.