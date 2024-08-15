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В Казани изымут шесть участков с гаражами для строительства дороги по ул.Миннуллина
В Казани изымут шесть участков и объекты на них в гаражно-строительном кооперативе «Волга» по улице Хади Такташа. Постановления приняты в рамках строительства автодороги по улице Туфана Миннуллина и опубликованы в сетевом издании муниципальных правовых актов исполкома.
Шесть участков и гаражи будут выкуплены для муниципальных нужд. Администрация Вахитовского и Приволжского районов проинформирует правообладателей и Управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии РТ, а Комитет земельных и имущественных отношений исполкома проведет оценку рыночной стоимости земель и объектов и заключит соглашения с собственниками. Финансовое управление исполкома выделит средства на проведение мероприятий.
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