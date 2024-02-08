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В Казани изымут помещения и участок под домом по ул.Можайского
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В Казани изымут участок под аварийным домом №12 по ул.Можайского, а также часть жилых помещений. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.
Решение коснется помещений, собственники которых не исполнили требования властей города, необходимые для сноса аварийного дома. В приведенном списке оказалось почти 50 объектов в 12 квартирах.
Дом был признан непригодным для проживания в сентябре 2021 года.
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