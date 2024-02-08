В Казани изымут помещения и участок под домом по ул.Можайского

В Казани изымут участок под аварийным домом №12 по ул.Можайского, а также часть жилых помещений. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Решение коснется помещений, собственники которых не исполнили требования властей города, необходимые для сноса аварийного дома. В приведенном списке оказалось почти 50 объектов в 12 квартирах.

Дом был признан непригодным для проживания в сентябре 2021 года.