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Ру Тат
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17 июня 2021  10:04
Марат Ишкильдин

В Казани изымут еще три участка для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе

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В Кировском районе Казани изымут еще три участка для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 17 июня.

«Внести в постановление Исполнительного комитета Казани „Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в связи со строительством линейного объекта „Автомобильная дорога от ул.Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 „Волга“ через жилой комплекс „Серебряный бор“ в Кировском районе Казани. I этап — участок от ул.Несмелова до жилого комплекса „Серебряный бор““ (2-я очередь)“ (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями исполкома Казани) изменения», — сообщается в документах. 

Два участка изымут в СНТ КГУ НПП имени Ленина «Лагерная», на которых расположены садовый домик и баня, и один участок под номером 17 будет изъят в СНТ «Пролетарский», где под снос пойдет жилой дом. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о дополнительном изъятии 262 участков.

#снос домов #изъятие земель #дорога-дублер
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