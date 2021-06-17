В Казани изымут еще три участка для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани изымут еще три участка для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 17 июня.

«Внести в постановление Исполнительного комитета Казани „Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в связи со строительством линейного объекта „Автомобильная дорога от ул.Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 „Волга“ через жилой комплекс „Серебряный бор“ в Кировском районе Казани. I этап — участок от ул.Несмелова до жилого комплекса „Серебряный бор““ (2-я очередь)“ (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями исполкома Казани) изменения», — сообщается в документах.

Два участка изымут в СНТ КГУ НПП имени Ленина «Лагерная», на которых расположены садовый домик и баня, и один участок под номером 17 будет изъят в СНТ «Пролетарский», где под снос пойдет жилой дом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о дополнительном изъятии 262 участков.