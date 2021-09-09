В Казани изымут еще два садовых участка для строительства дублера Горьковского шоссе

Еще два садовых участка общей площадью более 780 кв. метров будут изъяты в Кировском районе Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Изъятие проводится «в целях строительства линейного объекта «Автомобильная дорога от ул. Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М7 „Волга“ через жилой комплекс „Серебряный бор“ в Кировском районе Казани», — говорится в документе.

Изъятию путем выкупа подлежат участки в садовом товариществе Химзавода им. Ленина площадью 291 и 492 кв. метра.

В течение десяти дней с момента принятия постановления администрация Кировского и Московского районов города должна провести рыночную оценку земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества и уведомить об их изъятии владельцев.

Четырехполосная дорога-дублер пройдет от улицы Несмелова до федеральной трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор».

Строительство идет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В планах ввести объект в эксплуатацию в конце 2022 года. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.

