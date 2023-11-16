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В Казани изымут два земельных участка для строительства второй линии метро
В Казани изымают два земельных участка для строительства первого участка второй линии метро от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улица академика Сахарова». Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Общая площадь участков составляет 85,2 кв. метра. Они расположены по ул.Кул Гали и ул.Юлиуса Фучика.
Владельцев участков оповестят об изъятии в течение 10 дней с публикации документа. Комитет земельных и имущественных отношений исполкома проведет оценку рыночной стоимости участков и недвижимости на них, а также заключит соглашения с собственниками.
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