В Казани изымут два земельных участка для строительства второй линии метро

В Казани изымают два земельных участка для строительства первого участка второй линии метро от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улица академика Сахарова». Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Общая площадь участков составляет 85,2 кв. метра. Они расположены по ул.Кул Гали и ул.Юлиуса Фучика.

Владельцев участков оповестят об изъятии в течение 10 дней с публикации документа. Комитет земельных и имущественных отношений исполкома проведет оценку рыночной стоимости участков и недвижимости на них, а также заключит соглашения с собственниками.