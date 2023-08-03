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Общество 3 августа 2023 14:40

В Казани изымут участки с домами под строительство моста через Монастырскую протоку

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В Казани изымут участки с домами под строительство моста через Монастырскую протоку
Фото: © «Татар-информ»

Власти Казани изымают еще два участка в Приволжском районе города для строительства моста через Монастырскую протоку. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Участки площадью 363,7 кв. м, а также 387 кв. метров расположены по ул.Нижнекамской и ул.Башкирской.

Изъятию подлежат также жилые дома и хозяйственное строение, расположенные на них.

#изъятие земель #строительство моста
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