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В Казани изымут участки с домами под строительство моста через Монастырскую протоку
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Фото: © «Татар-информ»
Власти Казани изымают еще два участка в Приволжском районе города для строительства моста через Монастырскую протоку. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Участки площадью 363,7 кв. м, а также 387 кв. метров расположены по ул.Нижнекамской и ул.Башкирской.
Изъятию подлежат также жилые дома и хозяйственное строение, расположенные на них.
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