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Экономика 28 декабря 2023 10:41

В Казани изымают квартиры в двух аварийных домах

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В Казани изымают квартиры в двух аварийных домах, подлежащих сносу, а также земли под ними. Постановления опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Первый документ относится к дому №9 по ул.Рахимова. Здесь изъятию подлежат 35 помещений — квартиры либо отдельные комнаты в них. Площадь участка под домом составляет 3019 кв. метров.

Второй аварийный дом — №29 по ул.Хасана Туфана. Здесь будет изъято 12 квартир, а также участок, на котором расположено здание, площадью 2020 кв. метров.

#изъятие #аварийные дома
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