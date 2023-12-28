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В Казани изымают квартиры в двух аварийных домах
В Казани изымают квартиры в двух аварийных домах, подлежащих сносу, а также земли под ними. Постановления опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Первый документ относится к дому №9 по ул.Рахимова. Здесь изъятию подлежат 35 помещений — квартиры либо отдельные комнаты в них. Площадь участка под домом составляет 3019 кв. метров.
Второй аварийный дом — №29 по ул.Хасана Туфана. Здесь будет изъято 12 квартир, а также участок, на котором расположено здание, площадью 2020 кв. метров.
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