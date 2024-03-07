В Казани изымают квартиры двух аварийных домов по Авангардная и Некрасова

В Казани изымают жилые помещения в домах № 54 по ул. Авангардная и № 15 по ул. Некрасова и занимаемые этими строениями земельные участки в связи с признанием их аварийными и подлежащими к сносу. Постановления опубликованы в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения и нежилое помещение № 1001 с кадастровым номером 16:50:080212:1441 площадью 145,8 кв. метра дома № 54 по ул. Авангардная согласно приложению к настоящему постановлению <...> земельный участок с кадастровым номером 16:50:080212:24 площадью 1114 кв.м», — говорится в одном из постановлений.

Согласно приложению, в доме по ул. Авангардная всего 13 квартир и одно нежилое помещение, по Некрасова – пять квартир и одно нежилое помещение.

Администрации Вахитовского и Приволжского районов нужно в течение 10 дней направить собственникам жилых помещений копию постановления, уведомление об изъятии недвижимости письмом с уведомлением о вручении, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

Управление жилищной политики горисполкома должно провести рыночную оценку изымаемых жилых помещений, осуществить с применением всех допустимых действующим законодательством способов изъятие.

Комитету земельных и имущественных отношений нужно в течение 10 дней направить собственникам нежилого помещения копию постановления, уведомление об изъятии недвижимости письмом с уведомлением о вручении в порядке, а также провести рыночную оценку изымаемого нежилого помещения, указанного в приложении к настоящему постановлению и осуществить изъятие.