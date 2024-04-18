В Казани изымают 11 участков для I этапа реконструкции Дорожного переулка и ул. Зирекле

Власти Казани утвердили проект планировки территории линейного объекта «Дорожный переулок и улица Зирекле. Участок дороги от проспекта Победы до улицы Архитектора Гайнутдинова (1-й этап)», в рамках него 11 земельных участков будут изъяты, 7 — зарезервированы для муниципальных нужд. Постановление опубликовано в сегодняшнем выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

«В состав линейного объекта входят автомобильная дорога и мостовое сооружение через р. Ноксу <...> Рассматриваемый участок автодороги проходит по ул. Зирекле», — поясняется в документах.

Таким образом территории, прилегающие к участку проектирования, представлены берегами Ноксы и жилой застройкой Советского района города.

Участок дороги будет возведен в два этапа. Сначала построят мостовое сооружение и автодорогу от пр.Победы до дома № 49 по ул. Зирекле, дорогу по улицам Архитектора Гайнутдинова и Анаса Тазетдинова.

Во время второго этапа будет построена автодорога от дома № 49 до дома № 2 по ул. Зирекле (выполняется в рамках отдельного проекта планировки территории).