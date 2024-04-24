В Казани изъяли 16 электросамокатов после жалоб жителей

В Казани прошел первый в этом сезоне рейд по электросамокатам. По его результатам было изъято 16 средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Как сообщили в комитете по транспорту Казани, ранее местные жители пожаловались на хаотично разбросанные самокаты. После обращения на улицы города вышли сотрудники комитета, специалисты Управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействия с правоохранителями аппарата Исполкома, сотрудники Административной комиссии города и ГИБДД.

Уточняется, что проверяющие написали протоколы и отправили самокаты на ответственное хранение. Все выписанные материалы теперь рассмотрят на заседании административной комиссии.

В комитете напомнили, что власти города ранее установили четкий регламент мест, где можно парковать СИМы, а оставлять их «где попало» запрещено.

В сообщении подчеркивается, «электросамокатные» рейды будут проводить регулярно в течение всего сезона.