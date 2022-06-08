В Казани известные политологи обсудят национальную идею России

Во вторник, 14 июня, в Казани пройдет открытая дискуссия о системе национальных ценностей, которую организовал экспертный клуб Волга. Беседа состоится в 17:00 в Национальной библиотеке РТ.

Основными участниками дискуссии выступят именитые политологи и социологи:

Александр Асафов - российский политолог, публицист, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва».

Виктор Потуремский – политический консультант, директор по политическому анализу института социального маркетинга ИНСОМАР.

Алексей Куртов – Академик Национальной Академии Социальных Технологий, лауреат национальной премии «Серебряный Лучник», член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

Эксперты обсудят, как изменилась система национальных приоритетов? ? Как новые условия жизни влияют на систему ценностей жителей страны? Остались ли семейность, солидарность и нравственность базовыми принципами российского общества и сохранился ли приоритет духовного над материальным?

В 2020 году во время аналогичной дискуссии эксперты сошлись во мнении, что национальная идея всегда носит признаки общей всенародной цели, отвечает на вопросы, куда и зачем мы идем.

Заседание пройдет в формате открытой дискуссии. Стать участником диалога можно, пройдя регистрацию по ссылке