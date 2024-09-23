В Казани изменят тарифы за парковку на 24 участках

Изменения стоимости платной парковки на 24 участках Казани произойдет с 30 сентября этого года. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

«На 20 участках загрузка достигает 95-100%. Это тот уровень, когда водители вынуждены искать свободное место, а не найдя, как правило, оставляют транспортное средство с нарушением правил дорожного движения», – отметил Шакиров.

Он добавил, что на 4 участках загрузка не превышает 30%, из-за чего на них размер оплаты снизится с 50 до 30 рублей в час. Что касается увеличения стоимости, то на 5 участках плата вырастет с 30 до 50 рублей в час, на 9 – с 50 до 70 рублей в час, еще на трех участках тариф изменится с 70 до 10 рублей в час и на оставшихся трех – с 100 до 130 рублей в час.

По словам Шакирова, такие меры необходимы для перераспределения автомобилей по участкам.