В Казани изменят границы Советского и Приволжского районов

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В Казани хотят изменить границы Советского и Приволжского районов. В Советский район планируется включить «Научный городок» и похоронный комплекс «Курган», а в состав Приволжского района – биатлонный комплекс «Динамо». Соответствующий законопроект в Госсовет Татарстана внесла Казгордума, документ находится на предварительном рассмотрении.

«Проект закона предусматривает изменение границ районов города Казани <…>, а также устранения технической ошибки в отображении границы Вахитовского и Приволжского районов по ул. Нурсултана Назарбаева до площади Вахитова», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим предлагается изложить в новой редакции карты-схемы и картографическое описание границ районов в Казани.

С учетом предполагаемых изменений численность населения в Советском районе увеличится ориентировочно на 600 человек и будет составлять около 340 тыс. человек, а Приволжского и Вахитовского районов не изменится.

Ранее в столице Татарстана были проведены публичные слушания по вопросу изменения границ районов, жители поддержали эту инициативу.