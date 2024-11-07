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В Казани изменится схема движения автобусов №68 и №70 с 9 ноября
В Казани с 9 ноября будет изменена схема движения автобусов маршрута №68 и №70. Причина - строительство второй очереди Вознесенского тракта, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Теперь, двигаясь в центр города, автобус №70 будет ехать по улицам Умырзая, Иман, новой дороге-дублеру Вознесенского тракта и улице Закиева. После водитель транспорта поедет по прежнему маршруту. В сторону жилого района «Весна» схема движения автобуса останется прежней.
Автобус №68 будет следовать до остановки «поселок Вознесенское» (конечная).
Напомним, движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта, которая ведет от улицы Иман к улице Академика Глушко, открыли 4 ноября. Первый участок Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы был открыт прошлой осенью. В этом году рабочие продолжают работать на «отрезке» от проспекта Победы до трассы М7.
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