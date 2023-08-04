Фото: Комитет по транспорту

С 7 августа в Казани изменится схема движения автобуса №94. В его маршрут добавятся три новые остановки. Такое решение принято по просьбам жителей поселка Вишневка, сообщает Комитет по транспорту.

Автобус будет следовать в прямом направлении по маршруту: ж.м.Привольный ул.Усердная – ул.Тамчы – ул.Усердная – ж.м.Привольный, а далее по старому маршруту без изменения режима работы.

В связи с изменением схемы движения вводятся три новые остановки: «Ул.Усердная, «Новая» и «Ул.Тамчы».

Изменение схемы связано с работами по ремонту улично-дорожной сети по ул.Усердная, отметили в Комитете по транспорту.