Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани изменится схема движения автобуса №94
С 7 августа в Казани изменится схема движения автобуса №94. В его маршрут добавятся три новые остановки. Такое решение принято по просьбам жителей поселка Вишневка, сообщает Комитет по транспорту.
Автобус будет следовать в прямом направлении по маршруту: ж.м.Привольный ул.Усердная – ул.Тамчы – ул.Усердная – ж.м.Привольный, а далее по старому маршруту без изменения режима работы.
В связи с изменением схемы движения вводятся три новые остановки: «Ул.Усердная, «Новая» и «Ул.Тамчы».
Изменение схемы связано с работами по ремонту улично-дорожной сети по ул.Усердная, отметили в Комитете по транспорту.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»