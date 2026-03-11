В Казани изменились правила льготной парковки для электромобилей

В столице Татарстана вступили в силу обновлённые правила формирования реестра парковочных разрешений для владельцев электромобилей. Если ранее транспортное средство включалось в список бессрочно, то теперь срок его нахождения в реестре ограничен двумя годами, сообщают «Вести Татарстан».

По окончании этого периода сведения об автомобиле автоматически исключаются. Чтобы вновь пользоваться льготой, владельцу потребуется заново собрать документы и подать заявление. Для машин, уже внесенных в реестр, двухлетний отсчет начинается с 20 февраля.

Владельцы экологичного транспорта по-прежнему могут бесплатно оставлять автомобили на муниципальных парковках вдоль улично-дорожной сети. Исключение составляют места, предназначенные для инвалидов.

В настоящее время в Казани зарегистрировано более тысячи электромобилей.