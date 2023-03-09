В Казани повысились пороговые значения для признания граждан малоимущими

Власти Казани утвердили на 2023 год новые пороговые значения дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Документ обозначает несколько пороговых значений для принятия решения о признании граждан малоимущими. В том числе, утверждается порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению и размер среднемесячного совокупного дохода.

Так, порог стоимости имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего казанца и подлежащего налогообложению, в 2023 году он станет выше и составит 2,3 млн рублей (для сравнения в прошлом году он составлял 1,73 млн рублей). Для семьи из двух человек порог стоимости налогооблагаемого имущества составит 4,6 млн рублей (в прошлом году – 3,4 млн рублей), из трех человек – 6,9 млн рублей (5,1 млн рублей в прошлом году).

Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека в этом году составит 37 тыс. 836 рублей.