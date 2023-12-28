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Общество 28 декабря 2023 09:14

В Казани изменили схемы движения троллейбусов №3 и 5 из-за повреждения контактной сети

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В Казани временно изменили схему движения двух троллейбусных маршрутов. Мера принята на время восстановления контактной сети, поврежденной грузовиком КАМАЗ, сообщает «Метроэлектротранс».

Работы ведутся в районе Речного порта. В результате маршрут №3 временно разворачивается на перекрестке ул.Пушкина и Горького, а 5-й троллейбус следует до железнодорожного вокзала.

В МУП призвали водителей и пассажиров учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

#троллейбус
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