В Казани изменен проект застройки нового микрорайона на «Ферме-2»

В Казани после внесенных изменений утвержден проект планировки территории «Фермы-2» площадью 74 га. Соответствующая информация опубликована в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования.

Согласно документации, изменения в проекте затронули очередность строительства. Так, вместо шести строительство планируется провести в три очереди. Кроме того, на территории района запланировано возведение бассейна.

Исходя из опубликованных планов, по завершении первой очереди будут введены многоквартирные дома общей площадью 126,6 тыс. кв. метров, дома блокированной застройки (5,2 тыс. кв. метров) и здание общежития.

В рамках второй очереди здесь появятся общеобразовательные и дошкольные учреждения, а также еще 50,6 тыс. кв. метров жилья.

По завершении третьей очереди начнут функционировать школы, детские сады и дошкольные учреждения, а также будет построен и введен в эксплуатацию бассейн.

Остальные показатели остались без изменений: микрорайон рассчитан на 8 тыс. человек, для которых на территории планируется размещение семи жилых комплексов, двух многоквартирных домов и одного общежития. Общая площадь квартир составит более 177 тыс. кв. метров, еще 5,2 тыс. кв. метров приходятся на блокированную жилую застройку. Помимо этого, 17,5 тыс. квадратных метров отводятся под коммерческие помещения в жилых домах.

Проектом предусмотрено строительство школы на 1,5 тыс. детей, двух отдельно стоящих дошкольных учреждений на 480 мест и двух встроенно-пристроенных дошкольных учреждений на 190 мест.

Парковки будут расположены на территории многоквартирной застройки, во встроенных многоуровневых и подземных паркингах, и рядом с основными объектами общественно-административного и социального назначения. Гостевые парковки будут размещены вдоль улично-дорожной сети.

Озелененные территории и зеленые насаждения в новом микрорайоне составят 19,8 га, что, согласно документации, на 100% выполняет потребности микрорайона.

Рядом с новым микрорайоном планируется строительство еще одного — вдоль улицы Братьев Батталовых. Общая площадь застройки составит более 100 га, а площадь квартир – около 500 тыс. квадратных метров.