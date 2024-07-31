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Новости Татарстана и Казани
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В Казани изменили маршруты трамваев из-за скопления дождевой воды
В Казани на некоторых улицах внесли коррективы в движение трамваев. Причина этого – большое скопление дождевой воды на дорогах.
«В связи со скоплением дождевой воды на улице Тукая – от Парижской Коммуны до Тукая, 23, деревни Универсиады, временно изменено движение трамвайных маршрутов», – заявили в «Метроэлектротрансе».
Трамваи под номерами 3, 5 и 5а теперь едут по улице С. Галеева до Глазунова. Трамваи под номером 1 следуют через С. Галеева. Трамваи под номером 5 и 7 едут через Халитова.
На местах работают специальные службы предприятия.
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