В Казани изменили маршруты трамваев из-за скопления дождевой воды

В Казани на некоторых улицах внесли коррективы в движение трамваев. Причина этого – большое скопление дождевой воды на дорогах.

«В связи со скоплением дождевой воды на улице Тукая – от Парижской Коммуны до Тукая, 23, деревни Универсиады, временно изменено движение трамвайных маршрутов», – заявили в «Метроэлектротрансе».

Трамваи под номерами 3, 5 и 5а теперь едут по улице С. Галеева до Глазунова. Трамваи под номером 1 следуют через С. Галеева. Трамваи под номером 5 и 7 едут через Халитова.

На местах работают специальные службы предприятия.